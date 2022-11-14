Американські аналітики: Україна має скористатися помилкою Путіна і продовжувати контрнаступ

Збройні сили повинні скористатися помилкою президента країни-агресора Володимира Путіна, який "підганяє" свої війська вести наступальні дії, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Україна та її прихильники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато більш сприятливих для Києва, ніж для Москви".

Деталі: Повідомляється, що українські війська продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області і, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо будуть підкріплені військами із західної частини Херсонщини.

Росіяни, безумовно, також зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але ЗСУ, тим не менш, просуваються вперед, і немає підстав прогнозувати, що погано навчені, погано оснащені і з низьким моральним духом російські резервісти зможуть зупинити українські війська, окрилені своїми перемогами, в їхньому просуванні.

Тому припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним. Росіяни явно не намагаються створити і зміцнити оборонні позиції по всій лінії фронту, а скоріше відновлюють наступальні операції в Донецькій області.

Українці майже напевно продовжуватимуть свої контрнаступальні операції, які вже ведуться. Обидві сторони навряд чи припинять бойові дії взимку. Бойові дії, швидше за все, посиляться, ніж послабляться зі зниженням температури.

ВІДЕО ДНЯ

Також будь-яка спроба перемир'я або припинення бойових дій в цей час буде в переважній більшості на користь Росії.

Той факт, що Путін продовжує підганяти своїх генералів до наступу за існуючих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору, кажуть в ISW.

"Це, ймовірно, пов'язано з тими психологічними факторами, які змусили Путіна віддати наказ про вторгнення, але також і з потребою Путіна продемонструвати свою жорсткість фракції, очолюваній, принаймні публічно, фінансистом "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню, якщо воно не супроводжуватиметься значними українськими або міжнародними поступками", - кажуть аналітики.

В ISW також нагадують, що Україна поки "жодним чином не звільнила мінімальну територію, необхідну для її майбутньої безпеки та економічного виживання, навіть після остаточної перемоги на заході Херсонщини".