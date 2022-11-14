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Американские аналитики: Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжать контрнаступление

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 05:12
Американские аналитики: Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжать контрнаступление
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы должны воспользоваться ошибкой президента страны-агрессора Владимира Путина, который "подгоняет" свои войска вести наступательные действия, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Украина и ее сторонники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление при обстоятельствах, гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы".

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Детали: Сообщается, что украинские войска продолжают достигать ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут достичь больших успехов, если будут подкреплены войсками из западной части Херсонщины.

Россияне, безусловно, также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ, тем не менее, продвигаются вперед, и нет оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо оснащенные и с низким моральным духом российские резервисты смогут остановить украинские войска, окрыленные своими победами, в их продвижении.

Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев очень маловероятно. Россияне явно не пытаются создать и укрепить оборонительные позиции по всей линии фронта, а скорее возобновляют наступательные операции в Донецкой области.

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Украинцы почти наверняка будут продолжать свои контрнаступательные операции, которые уже ведутся. Обе стороны вряд ли прекратят боевые действия зимой. Боевые действия, скорее всего, усилятся, чем ослабнут с понижением температуры.

Также любая попытка перемирия или прекращения боевых действий в это время будет в подавляющем большинстве в пользу России.

Тот факт, что Путин продолжает подгонять своих генералов к наступлению при существующих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения, говорят в ISW.

"Это, вероятно, связано с теми психологическими факторами, которые заставили Путина отдать приказ о вторжении, но также и с потребностью Путина продемонстрировать свою жесткость фракции, возглавляемой, по крайней мере публично, финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным. Поэтому Путин вряд ли будет стремиться к прекращению огня, если оно не будет сопровождаться значительными украинскими или международными уступками", - говорят аналитики.

В ISW также напоминают, что Украина пока "никоим образом не освободила минимальную территорию, необходимую для ее будущей безопасности и экономического выживания, даже после окончательной победы на западе Херсонщины".

Темы: УкраинавойнаРосcия
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