У Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів – Гайдай

У Луганській області вже звільнено 12 населених пунктів, в окупованому Луганську були вибухи в неділю.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Уже офіційно 12 населених пунктів звільнили ЗСУ від окупантів на Луганщині… Просування йде непросто, кожен метр Луганщини дається дуже важко. Час був у росіян підготуватися і звезти велику кількість мобілізованих…".

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Деталі: Останньою з 12-ти звільнили Макіївку. Це крок на шляху до звільнення Сватове, через яке проходять три дороги.

Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками армії РФ, мобілізованих та "зеків". За словами Гайдая, "від села вже нічого не лишилося".

Бахмуту Донецької області "дістається більше за все", додав голова Луганської ОВА.

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Проте наявність сучасної далекобійної зброї дозволяє українським артилеристам вражати склади боєприпасів та інші ворожі об'єкти "глибоко в тилу" армії РФ. Також у тилу окупантів можуть діяти партизани.

За словами Гайдая, у Луганську 13 листопада виникла "бавовна".

У росіян ще дуже багато техніки. Вони відкривають щільний вогонь по нещодавно звільнених українською армією селах, тому влада намагається проводити евакуацію.