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В Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 14 ноября 2022, 08:20

В Луганской области уже освобождены 12 населенных пунктов, в оккупированном Луганске были взрывы в воскресенье.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Уже официально 12 населенных пунктов освободили ВСУ от оккупантов в Луганской области… Продвижение идет непросто, каждый метр Луганщины дается очень тяжело. Время было у россиян подготовиться и свезти большое количество мобилизованных…".

Детали: Последней из 12-ти освободили Макеевку. Это шаг на пути к освобождению Сватово, через которое проходят три дороги.

Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками армии РФ, мобилизованных и "зеков". По словам Гайдая, "от села уже ничего не осталось".

Бахмуту Донецкой области "достается больше всего", добавил глава Луганской ОВА.

Однако наличие современного дальнобойного оружия позволяет украинским артиллеристам поражать склады боеприпасов и другие вражеские объекты "глубоко в тылу" армии РФ. Также в тылу оккупантов могут действовать партизаны. 

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По словам Гайдая, в Луганске 13 ноября возникла "бавовна".

У россиян еще очень много техники. Они открывают плотный огонь по недавно освобожденным украинской армией селам, поэтому власти пытаются проводить эвакуацию.

Темы: Луганская областьЛугансквойнадеоккупация
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