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Україна планує просити G20 про виключення Росії

Олена РощінаПонеділок, 14 листопада 2022, 09:25
Україна планує просити G20 про виключення Росії
Верховна Рада, фото Getty Images

Верховна Рада України може звернутися до держав "Великої двадцятки" з закликом виключити Російську Федерацію зі складу цієї впливової групи.

Джерело: проект постанови №8203

Деталі: Проект постанови про звернення Верховної Ради України до держав Групи двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї групи зареєстровано 14 листопада. Серед ініціаторів – керівники парламенту Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Олена Кондратюк та інші народні депутати.

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Постанова пропонує схвалити звернення Верховної Ради до держав Групи двадцяти щодо виключення Росії. У разі її схвалення голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направить відповідне звернення державам Групи двадцяти.

Зараз проєкт постанови передано на розгляд комітету ВР із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Нагадаємо: Цього тижня в Індонезії відбудеться саміт "Групи двадцяти", звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів 20-ти найвпливовіших держав заплановано на вівторок 15 листопада. 

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Президент Росії Володимир Путін не виступить перед G20 навіть онлайн.

Теми: G20Верховна РадаРосія
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