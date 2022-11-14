Украина планирует просить G20 об исключении России

Верховная Рада Украины может обратиться к государствам Большой двадцатки с призывом исключить Российскую Федерацию из состава этой влиятельной группы.

Источник: проект постановления №8203

Детали: Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к государствам Группы двадцати по поводу исключения РФ из состава этой группы зарегистрирован 14 ноября. Среди инициаторов – руководители парламента Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк и другие народные депутаты.

Постановление предлагает одобрить обращение Верховной Рады к государствам Группы Двадцати по поводу исключения России. В случае его одобрения глава Верховной Рады Руслан Стефанчук направит соответствующее обращение государствам Группы двадцати.

В настоящее время проект постановления передан на рассмотрение комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Напомним: На этой неделе в Индонезии состоится саммит "Группы двадцати", обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам 20 самых влиятельных государств запланировано на вторник 15 ноября.

Президент России Владимир Путин не выступит перед G20 даже онлайн.