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МЗС РФ відкидає умову про вивід військ з України для початку переговорів

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 10:41
МЗС РФ відкидає умову про вивід військ з України для початку переговорів
МЗС РФ. ілюстративне фото

МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.

Джерело: заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, якого цитує пропагандистське видання РФ РИА "Новости"

Деталі: "Ні", - сказав Грушко, відповідаючи на запитання, чи прийнятна для РФ у переговорах щодо України висунута умова спочатку вивести російські війська.

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Пряма мова: "Такі умови неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, певна річ, повинні враховувати ситуацію на землі".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може почати переговори з Росією після повернення всіх своїх територій в кордонах 1991 року, однак повернення відносин з РФ, які були до війни, вже не буде.

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