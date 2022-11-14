Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД РФ отвергает условие о выводе войск из Украины для начала переговоров

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 11:41
МИД РФ. иллюстративное фото

МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине", в том числе о необходимости вывода российских войск".

Источник: замглавы МИД РФ Александр Грушко, которого цитирует пропагандисткое издание РФ РИА "Новости"

Детали: "Нет", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приемлемо ли для РФ в переговорах по Украине выдвигаемое условие сначала вывести российские войска.

Прямая речь: "Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле".

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры с Россией после возвращения всех своих территорий в границах 1991 года, однако возвращения отношений с РФ, которые были до войны, уже не будет.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, хотят добиться успеха - ISW

США могут передать Украине дроны Gray Eagle, но в модифицированном варианте - CNN

Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве

Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

ЕС начал пересмотр принципов будущих отношений с Россией - СМИ

Все новости...
Последние новости
05:53
Зеленский участникам G20: Пришло время прекратить разрушительную войну России
05:08
Россияне перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, хотят добиться успеха - ISW
04:21
Оккупанты закрепляются на левом берегу Днепра, ведут разведку дронами - ОК "Юг"
03:58
ВСУ уничтожили на юге "С-300" и ЗРК "Тор-М2" - ОК "Юг"
02:37
На войне в Украине погиб канадский доброволец - СМИ
01:33
МАГАТЭ проверит безопасность 3 АЭС в Украине, а также приедет в Чернобыль
01:01
Оккупанты депортировали 11 тысяч детей в Россию - Зеленский
00:37
В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками
00:20
Зеленский готовится обратиться к участникам "саммита G19"
00:09
Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН: Репарации стали частью правовой реальности
Все новости...