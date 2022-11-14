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МИД РФ отвергает условие о выводе войск из Украины для начала переговоров

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 10:41
МИД РФ отвергает условие о выводе войск из Украины для начала переговоров
МИД РФ. иллюстративное фото

МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине", в том числе о необходимости вывода российских войск".

Источник: замглавы МИД РФ Александр Грушко, которого цитирует пропагандисткое издание РФ РИА "Новости"

Детали: "Нет", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приемлемо ли для РФ в переговорах по Украине выдвигаемое условие сначала вывести российские войска.

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Прямая речь: "Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле".

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры с Россией после возвращения всех своих территорий в границах 1991 года, однако возвращения отношений с РФ, которые были до войны, уже не будет.

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