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Спецоперація: на Херсонщині схопили бойовика "ДНР", який стріляв у цивільних

Олена РощінаПонеділок, 14 листопада 2022, 13:46
Бойовик "ДНР", фото СБУ

Фахівці СБУ та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на окупованій частині півдня України, у результаті якої затримано бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі російської армії.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, у Херсонській області затримано мешканця міста Жданівка Донецької області, який воював проти України, знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів.

 

У 2014 році затриманий добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом він отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення зрадника України "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку так званої "Народної міліції ДНР". 

Чоловік брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку. 

Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ. 

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СБУ та ЗСУ спільно встановили місцезнаходження бойовика і затримали його (місце затримання не уточнюється). 

 

Бойовику повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 
 
 
 
 

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Заходи із викриття, затримання і документування злочинних дій проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Теми: Херсонська областьСБУЗбройні силидержзрада
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