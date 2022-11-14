Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спецоперація: на Херсонщині схопили бойовика "ДНР", який стріляв у цивільних

Олена РощінаПонеділок, 14 листопада 2022, 12:46
Спецоперація: на Херсонщині схопили бойовика ДНР, який стріляв у цивільних
Бойовик "ДНР", фото СБУ

Фахівці СБУ та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на окупованій частині півдня України, у результаті якої затримано бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі російської армії.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, у Херсонській області затримано мешканця міста Жданівка Донецької області, який воював проти України, знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів.

Реклама:
 

У 2014 році затриманий добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом він отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення зрадника України "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку так званої "Народної міліції ДНР". 

Чоловік брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку. 

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ. 

СБУ та ЗСУ спільно встановили місцезнаходження бойовика і затримали його (місце затримання не уточнюється). 

 

Бойовику повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 
 
 
 
 

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Заходи із викриття, затримання і документування злочинних дій проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Теми: Херсонська областьСБУЗбройні силидержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: