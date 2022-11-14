Спецоперація: на Херсонщині схопили бойовика "ДНР", який стріляв у цивільних

Фахівці СБУ та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на окупованій частині півдня України, у результаті якої затримано бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі російської армії.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, у Херсонській області затримано мешканця міста Жданівка Донецької області, який воював проти України, знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів.

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У 2014 році затриманий добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом він отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення зрадника України "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку так званої "Народної міліції ДНР".

Чоловік брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

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Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.

СБУ та ЗСУ спільно встановили місцезнаходження бойовика і затримали його (місце затримання не уточнюється).

Бойовику повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Заходи із викриття, затримання і документування злочинних дій проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.