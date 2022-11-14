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Спецоперация: на Херсонщине схватили боевика "ДНР", который стрелял в гражданских

Елена РощинаПонедельник, 14 ноября 2022, 13:46
Боевик "ДНР", фото СБУ

Специалисты СБУ и спецназначенцы ВСУ провели масштабную спецоперацию на оккупированной части юга Украины, в результате которой задержан боевик террористической организации "ДНР", воевавший против Украины в составе российской армии.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, в Херсонской области задержан житель города Ждановка Донецкой области, который воевал против Украины, издевался, угрожал убийством и стрелял в местных жителей.

 

В 2014 году задержанный добровольно присоединился к подконтрольным стране-агрессору незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии он получил "паспорт" местной оккупационной администрации.

В начале полномасштабного вторжения предателя Украины "откомандировали" в 3 стрелковый взвод 1 роты 5 батальона 109 полка так называемой "Народной милиции ДНР".

Мужчина активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении.

Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ. 

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СБУ и ВСУ совместно установили местонахождение боевика и задержали его (место задержания не уточняется).

 

Боевику доложено о подозрении ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 
 
 
 
 

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для привлечения виновного к ответственности.

Мероприятия по разоблачению, задержанию и документированию преступных действий проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно со следователями Службы безопасности Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Темы: Херсонская областьСБУВооруженные силыгосизмена
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