Пєсков про страту росіянина кувалдою: Це не наша справа

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "не їхня справа", що громадянина Російської Федерації жорстоко стратили без суду.

Джерело: Пєсков, якого цитує "Новая газета Европа"

Пряма мова Пєскова: "Немає жодного коментаря.

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Ми не знаємо, що це, наскільки це відповідає дійсності.

Це не наша справа".

Чому це важливо: 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою.

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