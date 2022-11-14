Пєсков про страту росіянина кувалдою: Це не наша справа
Понеділок, 14 листопада 2022, 12:53
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "не їхня справа", що громадянина Російської Федерації жорстоко стратили без суду.
Джерело: Пєсков, якого цитує "Новая газета Европа"
Пряма мова Пєскова: "Немає жодного коментаря.
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Ми не знаємо, що це, наскільки це відповідає дійсності.
Це не наша справа".
Чому це важливо: 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою.
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