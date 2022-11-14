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Песков о казни россиянина кувалдой: Это не наше дело

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 12:53
Песков о казни россиянина кувалдой: Это не наше дело
СКРИНШОТ с ВиДЕО

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не их дело", что гражданина Российской Федерации жестоко казнили без суда.

Источник: Песков, которого цитирует "Новая газета Европа"

Прямая речь Пескова: "Нет никакого комментария.

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Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности.

Это не наше дело".

Почему это важно: 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой.

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Темы: ПутинРосcияпропагандавойна
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