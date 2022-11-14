Песков о казни россиянина кувалдой: Это не наше дело

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не их дело", что гражданина Российской Федерации жестоко казнили без суда.

Источник: Песков, которого цитирует "Новая газета Европа"

Прямая речь Пескова: "Нет никакого комментария.

Реклама:

Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности.

Это не наше дело".

Почему это важно: 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников.