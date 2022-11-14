Окупанти евакуювали з Залізного Порту завезений "персонал" – ЦНС

Залізний Порт на Херсонщині, скрін з мапи

Загарбники вивезли з Залізного Порту Херсонської області "обслуговуючий персонал", раніше завезений з Росії через небажання місцевих мешканців співпрацювати з ними.

Джерело: Центр національного спротиву України

Дослівно: "Окупанти евакуювали з Залізного Порту родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом".

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Деталі: Повідомляється, що в пансіонатах окупованого курортного села були розквартировані близько 50 росіян. За даними місцевого підпілля, напередодні їх перевезли до Скадовська.

Що цьому передувало: Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки.