Окупанти евакуюють колаборантів з Нової Каховки – ЦНС

Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава.

Джерело: Центр національного спротиву України

Деталі: За інформацією центра, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

Евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.

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Цьому передувало:

11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра.В Генштабі України заперечили заяву РФ, що нібито на всі російські війська були переправлені на лівий берег.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що Херсон перебуває під контролем України.