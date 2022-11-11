Окупанти евакуюють колаборантів з Нової Каховки – ЦНС
П'ятниця, 11 листопада 2022, 18:34
Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава.
Джерело: Центр національного спротиву України
Деталі: За інформацією центра, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.
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Евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.
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Цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра.В Генштабі України заперечили заяву РФ, що нібито на всі російські війська були переправлені на лівий берег.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що Херсон перебуває під контролем України.