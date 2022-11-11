Окупанти евакуюють колаборантів з Нової Каховки – ЦНС

Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава.

Джерело: Центр національного спротиву України

Деталі: За інформацією центра, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

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Евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.

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Цьому передувало:

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