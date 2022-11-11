Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти евакуюють колаборантів з Нової Каховки – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 18:34
Окупанти евакуюють колаборантів з Нової Каховки – ЦНС
Нова Каховка, ілюстративне фото з Novakahovka.city

Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава.

Джерело: Центр національного спротиву України

Деталі: За інформацією центра, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

Реклама:
 

Евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливим і скільки триватиме

Цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра.В Генштабі України заперечили заяву РФ, що нібито на всі російські війська були переправлені на лівий берег. 
  • Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що Херсон перебуває під контролем України. 

Теми: Херсонська областьокупаціяконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: