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Окупанти евакуюють колаборантів з Нової Каховки – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 19:34
Нова Каховка, ілюстративне фото з Novakahovka.city

Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава.

Джерело: Центр національного спротиву України

Деталі: За інформацією центра, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

 

Евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.

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Цьому передувало: 

  • 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра.В Генштабі України заперечили заяву РФ, що нібито на всі російські війська були переправлені на лівий берег. 
  • Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що Херсон перебуває під контролем України. 

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Теми: Херсонська областьокупаціяконтрнаступ
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