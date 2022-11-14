Оккупанты эвакуировали из Железного Порта завезенный "персонал" – ЦНС

Железный Порт на Херсонщине, скрин с карты

Захватчики вывезли из Железного Порта Херсонской области "обслуживающий персонал", ранее завезенный из России из-за нежелания местных жителей сотрудничать с ними.

Источник: Центр национального сопротивления Украины

Дословно: "Оккупанты эвакуировали из Железного Порта семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом".

Детали: Сообщается, что в пансионатах оккупированного курортного села было расквартировано около 50 россиян. По данным местного подполья, накануне их перевезли в Скадовск.

Что этому предшествовало: Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки.