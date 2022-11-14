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Оккупанты эвакуировали из Железного Порта завезенный "персонал" – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 17:52
Железный Порт на Херсонщине, скрин с карты

Захватчики вывезли из Железного Порта Херсонской области "обслуживающий персонал", ранее завезенный из России из-за нежелания местных жителей сотрудничать с ними.

Источник: Центр национального сопротивления Украины

Дословно: "Оккупанты эвакуировали из Железного Порта семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом".

Детали: Сообщается, что в пансионатах оккупированного курортного села было расквартировано около 50 россиян. По данным местного подполья, накануне их перевезли в Скадовск.

Что этому предшествовало: Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки. 

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Темы: Херсонская областьоккупация
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