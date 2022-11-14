Росіяни скинули з гелікоптера вибухівку та випустили 8 ракет по Сумщині
Понеділок, 14 листопада 2022, 18:17
Російські військові скинули з гелікоптера вибухівку на одну з громад Сумщини, а також спрямували туди 8 ракет.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram
Дослівно: "Ракетного обстрілу зазнала Середино-Будська громада. Російські війська спрямували 8 ракет на мирне населення. Скинули вибухівку зі своєї території з гелікоптера".
Деталі: Відомо про два пошкоджені приватні будинки та один господарчий магазин.
Що цьому передувало: 14 листопада росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області.
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