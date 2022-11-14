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Россияне сбросили с вертолета взрывчатку и выпустили 8 ракет по Сумщине

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 18:17
Фото из Telegram Дмитрия Живицкого

Российские военные сбросили с вертолета взрывчатку на одну из общин Сумщины, а также направили туда 8 ракет.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Ракетному обстрелу подверглась Середино-Будская община. Российские войска направили 8 ракет на мирное население. Сбросили взрывчатку со своей территории с вертолета".

Детали: Известно о двух поврежденных домах и еще одном хозяйственном магазине.

 

Что этому предшествовало: Россияне снова нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области.

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Темы: Сумская областьвойнавзрыв
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