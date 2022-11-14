Генштаб: Окупанти хочуть вивезти все населення з Кремінної, Севєродонецька й Рубіжного

Російські окупанти планують евакуювати все цивільне населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне на Луганщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18 годину

Дослівно: "Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій".

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Деталі: У Генштабі також повідомляють, що в Маріуполі Донецької області окупаційна влада здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди.

Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця.