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Генштаб: Окупанти хочуть вивезти все населення з Кремінної, Севєродонецька й Рубіжного

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 18:48
скріншот deepstatemap

Російські окупанти планують евакуювати все цивільне населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне на Луганщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18 годину

Дослівно: "Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій".

Деталі: У Генштабі також повідомляють, що в Маріуполі Донецької області окупаційна влада здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди.

Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця.

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Теми: Луганська областьокупаціяевакуаціяГенштаб
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