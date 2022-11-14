Генштаб: Оккупанты хотят вывезти все население из Кременной, Северодонецка и Рубежного
Понедельник, 14 ноября 2022, 18:48
Российские оккупанты планируют эвакуировать все гражданское население из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное в Луганской области.
Источник: Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов
Дословно: "Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий".
Детали: В Генштабе также сообщают, что в Мариуполе Донецкой области оккупационные власти осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды.
Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.
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