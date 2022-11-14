Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: Оккупанты хотят вывезти все население из Кременной, Северодонецка и Рубежного

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 18:48
скриншот deepstatemap

Российские оккупанты планируют эвакуировать все гражданское население из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий".

Детали: В Генштабе также сообщают, что в Мариуполе Донецкой области оккупационные власти осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды.

Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьоккупацияэвакуацияГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Не Победы, а Галицкая: украинцы "за" возвращение исторических названий улицам и площадям Киева

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского

Херсонщина: на левом берегу Днепра враг отходит вглубь на 15-20 км - Силы обороны юга

Население Земли достигло 8 миллиардов человек – ООН

Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России

видео, фотоВ Николаев прибыл первый с начала вторжения РФ поезд

Все новости...
Луганская область
В Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов – Гайдай
ВСУ освободили село Макеевка на Луганщине
На Луганщине авиация ударила по трем позициям ЗРК оккупантов
Последние новости
14:52
СБУ призвала жителей Херсонщины и Николаевщины сдавать коллаборационистов
14:50
Операция России в Украине теперь носит оборонительный характер - западный чиновник
14:41
картаВ ряде областей – тревога, главы ОВА сообщили, что Россия запускает ракеты
14:41
Из вагона поезда "Киев-Днепр" выгнали военного, который ехал в отпуск: как отреагировали в "Укрзализныце"
14:40
Мы инвестировали в логистику 2 миллиарда долларов. И все это сейчас не работает – глава "Нибулона" Вадатурский
14:37
"Армии" Кадырова и "повара Путина" создавались для подавления восстаний в РФ – ГУР
14:33
Кремль не признает резолюцию ООН о выплате компенсаций Украине: назвал "грабежом"
14:30
В СИЗО вернули треть заключенных, которых выпустили россияне в Херсоне
14:25
Украинцы, которые пошли воевать в 2022 году, могут получить статус УБД: что для этого нужно
14:13
Оккупанты заявили, что их "администрация" покинула Новую Каховку
Все новости...