Генштаб: Оккупанты хотят вывезти все население из Кременной, Северодонецка и Рубежного

Российские оккупанты планируют эвакуировать все гражданское население из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий".

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Детали: В Генштабе также сообщают, что в Мариуполе Донецкой области оккупационные власти осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды.

Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.