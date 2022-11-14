Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський анонсував пункти допомоги мешканцям Херсонщини і відвідав Миколаїв

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 18:43
Зеленський анонсував пункти допомоги мешканцям Херсонщини і відвідав Миколаїв
нарада Зеленського щодо Херсонщини, сайт президента

Президент Володимир Зеленський після Херсона відвідав Миколаїв, він також провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини.

Джерело: сайт президента

Деталі: Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поінформував президента про стан об'єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення міста.

Реклама:

Повідомляється, що у Херсоні зараз проживає 70-80 тисяч осіб. У місті складна ситуація з електропостачанням і зв'язком.

"На жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться", – наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, у місті поступово з'являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

У Миколаєві президент також відвідав гуманітарний штаб, що діє при ОВА і з перших днів повномасштабної російської агресії надає допомогу людям, які її потребують. Зазначається, що гуманітарний штаб уже відправив допомогу й нещодавно звільненому від російських окупантів Херсону.

Що передувало: Раніше в понеділок Зеленський відвідав деокупований Херсон.

Теми: ЗеленськийМиколаївХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: