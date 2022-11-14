Зеленський анонсував пункти допомоги мешканцям Херсонщини і відвідав Миколаїв

Президент Володимир Зеленський після Херсона відвідав Миколаїв, він також провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини.

Джерело: сайт президента

Деталі: Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поінформував президента про стан об'єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення міста.

Повідомляється, що у Херсоні зараз проживає 70-80 тисяч осіб. У місті складна ситуація з електропостачанням і зв'язком.

"На жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться", – наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, у місті поступово з'являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

У Миколаєві президент також відвідав гуманітарний штаб, що діє при ОВА і з перших днів повномасштабної російської агресії надає допомогу людям, які її потребують. Зазначається, що гуманітарний штаб уже відправив допомогу й нещодавно звільненому від російських окупантів Херсону.

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Що передувало: Раніше в понеділок Зеленський відвідав деокупований Херсон.