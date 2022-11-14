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Зеленський приїхав у Херсон

Роман ПетренкоПонеділок, 14 листопада 2022, 10:16
Зеленський приїхав у Херсон
Зеленський у херсоні 14 листопада, усі фото Назарія мазилюка, уп

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

Джерело: "Українська правда", The Kyiv Independent та The Jerusalem Post з посиланням на Reuters

Деталі: Зеленський перебуває з візитом у Херсоні, повідомляє очевидець Reuters.

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Оновлено: Кореспонденти "Української правди" підтвердили приїзд глави держави до звільненого Херсона.

Окрім Зеленського в Херсоні глава ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко і деякі міністри.

 
 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 листопада командувач російськими окупантами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
  • Влада закликає жителів звільненої території області евакуюватися.

Теми: ЗеленськийХерсондеокупаціявійна
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