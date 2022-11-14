Зеленський приїхав у Херсон

Зеленський у херсоні 14 листопада, усі фото Назарія мазилюка, уп

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

Джерело: "Українська правда", The Kyiv Independent та The Jerusalem Post з посиланням на Reuters

Деталі: Зеленський перебуває з візитом у Херсоні, повідомляє очевидець Reuters.

Реклама:

Оновлено: Кореспонденти "Української правди" підтвердили приїзд глави держави до звільненого Херсона.

Окрім Зеленського в Херсоні глава ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко і деякі міністри.

Передісторія: