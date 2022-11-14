Зеленський приїхав у Херсон
Понеділок, 14 листопада 2022, 10:16
Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.
Джерело: "Українська правда", The Kyiv Independent та The Jerusalem Post з посиланням на Reuters
Деталі: Зеленський перебуває з візитом у Херсоні, повідомляє очевидець Reuters.
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Оновлено: Кореспонденти "Української правди" підтвердили приїзд глави держави до звільненого Херсона.
Окрім Зеленського в Херсоні глава ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко і деякі міністри.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
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