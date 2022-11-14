Зеленский анонсировал пункты помощи жителям Херсонщины и посетил Николаев

Президент Владимир Зеленский после Херсона посетил Николаев, он также провел совещание по стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории Херсонщины.

Источник: сайт президента

Детали: Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич проинформировал президента о состоянии объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города.

Сообщается, что в Херсоне сейчас проживает 70-80 тысяч человек. В городе сложная ситуация с электроснабжением и связью.

"К сожалению, оккупанты, которые уничтожают все на своем пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернется", - подчеркнул президент.

Как отметил Зеленский, в городе постепенно будут появляться пункты помощи жителям, как это было на Харьковщине.

В Николаеве президент также посетил гуманитарный штаб, действующий при ОВА и с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь людям, которые в ней нуждаются. Отмечается, что гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону.

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Что предшествовало: Ранее в понедельник Зеленский посетил деоккупированный Херсон.