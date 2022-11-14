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Глави МЗС ЄС дали "зелене світло" навчальній місії для українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 19:06
Глави МЗС ЄС дали зелене світло навчальній місії для українських військових
ілюстративне фото Getty Images

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок ухвалили рішення про початок роботи навчальної місії для українських збройних сил. 

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава зовнішньої політики ЄС після засідання міністрів.

 "Ми єдині в нашій підтримці Україні. Найкращий цьому доказ - той, що ми запускаємо військову місію з метою навчання щонайменше 15 тисяч українських солдатів. Це було вирішено, погоджено й виконано за дуже короткий час. Я сподіваюся, що наприкінці місяця ця місія розпочне свою роботу" - сказав Боррель.

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Раніше про затвердження місії  відомо німецькому агентству DPA від власних джерел.

Плани передбачають, що спочатку близько 15 тисяч українських військових пройдуть навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.

Рішення про старт тренувальної місії було ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, як підтвердили джерела німецькому агентству. 

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Очікується, що найближчими місяцями в Німеччині зможе пройти навчання бригада чисельністю до 5000 українських солдатів. Їхня кількість залежатиме в першу чергу від того, скільки солдатів Міноборони України зможе направити на навчання в умовах війни.

Оперативне командування місії ЄС із підготовки українських військовослужбовців у Німеччині очолить генерал-лейтенант Бундесверу Андреас Марлоу.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, тренувальна місія почне працювати за кілька тижнів. Боррель повідомив, що багато країн запропонували свою участь у місії, тож навчання могли би пройти приблизно 50 тисяч українських військових.

Теми: ЄСвійнаЗбройні сили
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