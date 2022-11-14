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Главы МИД ЕС дали "зеленый свет" учебной миссии для украинских военных

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 20:06
иллюстративное фото Getty Images

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник приняли решение о начале работы обучающей миссии для украинских вооруженных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава внешней политики ЕС после заседания министров.

 "Мы едины в нашей поддержке Украины. Лучшее этому доказательство - то, что мы запускаем военную миссию с целью обучения не менее 15 тысяч украинских солдат. Это было решено, согласовано и выполнено за очень короткое время. Я надеюсь, что в конце месяца эта миссия начнет свою работу", - сказал Боррель.

Ранее об утверждении миссии известно немецкому агентству DPA от собственных источников.

Планы предполагают, что сначала около 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в Германии, Польше и других странах ЕС.

Решение о старте тренировочной миссии было принято на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, подтвердили источники немецкому агентству.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Германии сможет пройти обучение бригада численностью до 5000 украинских солдат. Их количество будет зависеть прежде всего от того, сколько солдат Минобороны Украины сможет направить на обучение в условиях войны.

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Оперативное командование миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих в Германии возглавит генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлоу.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, тренировочная миссия заработает через несколько недель. Боррель сообщил, что многие страны предложили свое участие в миссии, поэтому тренировку могли бы пройти примерно 50 тысяч украинских военных.

Темы: ЕСвойнаВооруженные силы
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