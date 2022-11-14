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Відновили зв'язок у Чорнобаївці, в Херсоні невдовзі запрацює точка Wi-Fi

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 19:19
Відновили зв'язок у Чорнобаївці, в Херсоні невдовзі запрацює точка Wi-Fi
ЦЕНТР ЗВІЛЬНЕНОГО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У Чорнобаївці Херсонської області відновлено український мобільний зв'язок, в центрі Херсона з вівторка запрацює публічна точка Wi-Fi.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Деталі: За його словами, у Чорнобаївці запустили базову станцію lifecell і функціонує голосовий зв'язок.

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Крім того, біля залізничного вокзалу Херсона з 15 листопада працюватиме публічна точка доступу до wi-fi. У цьому місці зв’язатися зі своїми рідними херсонці можуть з 09:00 до 17:00. 

Що цьому передувало: Раніше Янушевич повідомив, що в деокупованому Херсоні відновили мобільний зв’язок. Зокрема, базова станція Vodafone працює біля Святодухівського Собору –  радіусі 10 кілометрів працює мобільний зв’язок та інтернет. На площі Свободи функціонує станція "Київстар" – голосовий зв’язок є у радіусі 2 кілометрів.

Теми: ХерсонХерсонська областьмобільний зв'язокдеокупація
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