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Восстановили связь в Чернобаевке, в Херсоне вскоре заработает точка Wi-Fi

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 19:19
Восстановили связь в Чернобаевке, в Херсоне вскоре заработает точка Wi-Fi
ЦЕНТР ОСВОБОЖДЕННОГО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В Чернобаевке Херсонской области восстановлена украинская мобильная связь, в центре Херсона со вторника заработает публичная точка Wi-Fi.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Детали: По его словам, в Чернобаевке запустили базовую станцию lifecell и функционирует голосовая связь.

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Кроме того, возле железнодорожного вокзала Херсона с 15 ноября будет работать публичная точка доступа к wi-fi. В этом месте связаться со своими родными херсонцы могут с 09:00 до 17:00. 

Что этому предшествовало: Ранее Янушевич сообщил, что в деоккупированном Херсоне восстановили мобильную связь. В частности, базовая станция Vodafone работает возле Святодуховского Собора – в радиусе 10 километров работает мобильная связь и интернет. На площади Свободы функционирует станция "Киевстар" – голосовая связь есть в радиусе 2 километров.

Темы: ХерсонХерсонская областьмобильная связьдеоккупация
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