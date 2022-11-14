Знеструмлена майже вся окупована частина Запорізької області – мер Мелітополя

Ввечері 14 листопада зникла електроенергія майже на всій окупованій частині Запорізької області, через відсутність світла немає і водопостачання.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Деталі: За його словами, є інформація про відключення світла в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району. Через відсутність електрики зникло і водопостачання, зокрема немає води в Мелітополі.

Чому це важливо: У вересні окупанти оголосили, що на захоплені росіянами території Запорізької області після зупинки АЕС в Енергодарі постачають електроенергію із Криму. "Гауляйтер" тимчасово окупованої частини Запорізької області ствреджував, що електроенергії з Криму нібито має вистачити і в зимовий період.

До анексії росіянами півострова у 2014 році Крим мав дефіцит електроенергії й отримував її з інших областей України. Оскільки власної генерації для задоволення внутрішнього попиту в Криму не було, упродовж кількох років півострів жив у режимі регулярних віялових відключень.

Ситуацію вдалося виправити лише у 2018-2019 роках після запуску електростанцій "Таврійська" (Сімферополь) та "Балаклавська" (Севастополь) потужністю 470 МВт кожна.