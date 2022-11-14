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Обесточена почти вся оккупированная часть Запорожской области – мэр Мелитополя

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 21:14
Оккупированная ЗАЭС, фото getty images

Вечером 14 ноября пропала электроэнергия почти на всей оккупированной части Запорожской области, из-за отсутствия света нет и водоснабжения.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По его словам, есть информация об отключении света в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района. Из-за отсутствия электричества исчезло и водоснабжение, в частности нет воды в Мелитополе.

Почему это важно: В сентябре оккупанты объявили, что на захваченные россиянами территории Запорожской области после остановки АЭС в Энергодаре поставляют электроэнергию из Крыма. "Гауляйтер" временно оккупированной части Запорожской области утверждал, что электроэнергии из Крыма якобы должно хватить и в зимний период.

До аннексии россиянами полуострова в 2014 году Крым имел дефицит электроэнергии и получал ее из других областей Украины. Поскольку собственной генерации для удовлетворения внутреннего спроса в Крыму не было, в течение нескольких лет полуостров жил в режиме регулярных веерных отключений.

Ситуацию удалось исправить только в 2018-2019 годах после запуска электростанций "Таврическая" (Симферополь) и "Балаклавская" (Севастополь) мощностью 470 МВт каждая.

Темы: Запорожская областьэлектроэнергияоккупацияэнергетика
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