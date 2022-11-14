Залужний: Українські військові не приймуть жодних перемовин чи компромісів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україна за жодних умов не зупиниться на шляху звільнення своїх територій і не прийме жодних компромісних рішень.

Джерело: Залужний у телефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, йдеться у Telegram головнокомандувача ЗСУ

Дослівно: "Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов.

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Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території".

Деталі: Залужний також розповів Міллі про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони.

За його словами, ситуація на фронті стабільна та контрольована.

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Дослівно: "Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі.

Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам.

На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони".