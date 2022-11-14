Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.

Источник: Залужный в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ

Дословно: "Заверил, что мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях.

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Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории".

Детали: Залужный также рассказал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

По его словам, ситуация на фронте стабильная и контролируемая.

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Дословно: "Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с республикой Беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера.

Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении.

Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Писки-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам.

На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны".