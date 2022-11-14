Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 20:52
Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов
Валерий Залужный, фото из Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.

Источник: Залужный в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ

Дословно: "Заверил, что мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях.

Реклама:

Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории".

Детали: Залужный также рассказал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

По его словам, ситуация на фронте стабильная и контролируемая.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с республикой Беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера.

Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении.

Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Писки-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам.

На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны".

Темы: ЗалужныйВооруженные силыСШАпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Обесточена почти вся оккупированная часть Запорожской области – мэр Мелитополя
В Украине погиб студент из Замбии, который отбывал срок в российской тюрьме
Президент дал звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снигиревке
Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН: Репарации стали частью правовой реальности
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: