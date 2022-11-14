Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.

Источник: Залужный в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ

Дословно: "Заверил, что мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях.

Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории".

Детали: Залужный также рассказал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

По его словам, ситуация на фронте стабильная и контролируемая.

Дословно: "Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с республикой Беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера.

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Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении.

Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Писки-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам.

На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны".