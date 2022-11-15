Зеленський про резолюцію Генасамблеї ООН: Репарації стали частиною правової реальності

Президент Володимир Зеленський наголошує, що репарації, які Росії доведеться заплатити за агресію проти України, після прийняття резолюції Генасамблеї ООН стали частиною міжнародно-правової реальності.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві дуже важливі резолюції.

Перша з них сьогодні підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності.

Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали".

Що передувало: Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії в понеділок ухвалила резолюцію авторства України та ще пів сотні держав, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією.