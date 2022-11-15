Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН: Репарации стали частью правовой реальности

Президент Владимир Зеленский отмечает, что репарации, которые России придется заплатить за агрессию против Украины, после принятия резолюции Генассамблеи ООН стали частью международно-правовой реальности.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На площадке ООН наши дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две очень важные резолюции.

Первая из них сегодня поддержана – о создании международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, причиненные российской войной, причем за счет российских же активов. Репарации, которые России придется заплатить за содеянное, - это теперь часть международно-правовой реальности.

Вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – еще согласовываем с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали".

Что предшествовало: Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии в понедельник приняла резолюцию авторства Украины и еще полсотни государств, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.