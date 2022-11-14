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Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН: Репарации стали частью правовой реальности

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 23:09
Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН: Репарации стали частью правовой реальности
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что репарации, которые России придется заплатить за агрессию против Украины, после принятия резолюции Генассамблеи ООН стали частью международно-правовой реальности.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На площадке ООН наши дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две очень важные резолюции.

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Первая из них сегодня поддержана – о создании международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, причиненные российской войной, причем за счет российских же активов. Репарации, которые России придется заплатить за содеянное, - это теперь часть международно-правовой реальности.

Вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – еще согласовываем с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали".

Что предшествовало: Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии в понедельник приняла резолюцию авторства Украины и еще полсотни государств, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

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Темы: ЗеленскийООНРосcиярепарации
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