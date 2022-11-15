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Окупанти закріплюються на лівому березі Дніпра, ведуть розвідку дронами – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 листопада 2022, 04:21
Фото: ОК "Південь"

Окупанти завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжують облаштовувати рубежі оборони.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Деталі: Також загарбники ведуть ракетно-артилерійський вогонь по наших позиціях і мирних населених пунктах, атакують дронами-камікадзе.

Крім того, ворог веде щільну повітряну розвідку - протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Серед дня 4 ударними дронами типу "Ланцет" було атаковано напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі. Понад 30 снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град", а також важкої артилерії випущено протягом дня по Нікопольському району.

В населеному пункті Мирівської громади постраждало десять житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі.

В населених пунктах Марганецької громади пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приватне підприємство. Люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню "Град" намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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