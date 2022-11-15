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Оккупанты закрепляются на левом берегу Днепра, ведут разведку дронами - ОК "Юг"

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 04:21
Фото: ОК "Юг"

Оккупанты завершают перегруппировку войск на левом берегу Днепра, продолжают обустраивать рубежи обороны.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Детали: Также захватчики ведут ракетно-артиллерийский огонь по нашим позициям и мирным населенным пунктам, атакуют дронами-камикадзе.

Кроме того, враг ведет плотную воздушную разведку - в течение боевого дня на разных направлениях зафиксировано до 40 дронов различной модификации.

Среди дня 4 ударными дронами типа "Ланцет" были атакованы направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе. Более 30 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", а также тяжелой артиллерии выпущено в течение дня по Никопольскому району.

В населенном пункте Мировской громады пострадало десять жилых домов, пять хозяйственных построек, линии газо- и электросети.

В населенных пунктах Марганецкой громады повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и частное предприятие. Люди не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

С Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня "Град" пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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