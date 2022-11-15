ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

За минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

ВІДЕО ДНЯ

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, КолодЯзне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, БахмУт, БахмУтське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка;

на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 зенітно-ракетних комплекси противника.

За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу "Орлан".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.