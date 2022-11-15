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ВСУ отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 05:56
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Временка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в частности с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

ВИДЕО ДНЯ

на Северском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашково, Степок, Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огирцево, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелечья, Терновая Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кисловка, КолодЯзное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестовое, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка Луганской области;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, БахмУтское, Белогоровка, Верхнекаменское, Григорьевка, Озаряновка, Клищеевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледар, Спирное, Торецк, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополье, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении - из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка;

на Херсонском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокаменка и Томарино Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 2 БпЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов российских оккупантов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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