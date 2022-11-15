Окупанти вночі обстрілювали 3 громади Дніпропетровщини з "Градів" та важкої артилерії – ОВА
Вівторок, 15 листопада 2022, 07:55
Голова Дніпропетровьскої ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі росіяни вчергове обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади "Градами" та важкою артилерією.
Джерело: Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченко: "Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів".
Деталі: Повідомляється, що в Нікополі окупанти поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд.
Всюди минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються.
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