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Окупанти вночі обстрілювали 3 громади Дніпропетровщини з "Градів" та важкої артилерії – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 листопада 2022, 07:55
Фото: Резніченко у Telegram

Голова Дніпропетровьскої ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі росіяни вчергове обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади "Градами" та важкою артилерією.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченко: "Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів".

Деталі: Повідомляється, що в Нікополі окупанти поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд.

Всюди минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються.

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Теми: війнаДніпропетровська область
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