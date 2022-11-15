Окупанти вночі обстрілювали 3 громади Дніпропетровщини з "Градів" та важкої артилерії – ОВА

Голова Дніпропетровьскої ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі росіяни вчергове обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади "Градами" та важкою артилерією.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченко: "Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів".

Деталі: Повідомляється, що в Нікополі окупанти поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд.

Всюди минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються.