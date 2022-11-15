Оккупанты ночью обстреливали 3 общины Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии - ОВА

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью россияне в очередной раз обстреляли Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую общины "Градами" и тяжелой артиллерией.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Выпустили на мирные города и села более 60 снарядов".

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Детали: Сообщается, что в Никополе оккупанты попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек.

Везде обошлось без пострадавших. Детали обстрелов еще уточняются.