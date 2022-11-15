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Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира": 10 предложений

Елена РощинаВторник, 15 ноября 2022, 08:22
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.

Источник: выступление Зеленского, обнародованное Офисом президента

Прямая речь: "Чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще некоторое время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попробовать реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?

Вот почему я хочу представить наше видение пути к миру – как его можно достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров".

Детали: По словам Зеленского, есть набор решений – и он хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным, "чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками".

Украинский лидер стремится, "чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не абы как".

Прямая речь: "Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий – и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.

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Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.

Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.

Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну".

Детали: Предложения Украины предусматривают следующее:

  1. Радиационная и ядерная безопасность..
  2. Продовольственная безопасность.
  3. Энергетическая безопасность.
  4. Освобождение всех пленных и депортированных.
  5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
  7. Возвращение справедливости.
  8. Противодействие экоциду.
  9. Недопущение эскалации.
  10. Фиксация окончания войны.

Каждому пункту украинский лидер уделил отдельное внимание.

Зеленский отметил, что уже есть положительный опыт экспортной зерновой инициативы, в которую вовлечены с одной стороны – Украина, Турция и ООН, а с другой стороны – Россия, Турция и ООН.

По его мнению, подобно этому может сработать выполнение каждого из указанных пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении.

Зеленский в своей онлайн речи на саммите Группы двадцать несколько раз назвал ее G19, намекая, что Россию следует исключить.

Темы: G20Зеленскийпереговорывойна
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