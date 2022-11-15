Росія вже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів
Вівторок, 15 листопада 2022, 08:25
Втрати Росії у війні проти України становлять уже понад 82 тисячі військових, 2 860 танків, 1 850 артилерійських систем та 208 засобів протиповітряної оборони.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 861 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 773 (+25) од,
- артилерійських систем – 1 850 (+11) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 208 (+2) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2) од,
- крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35) од,
- спеціальної техніки ‒ 160 (+0) од.
Дані уточнюються.