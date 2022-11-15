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Росія вже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 08:25
Росія вже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів
Українські захисники знищують окупантів. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Втрати Росії у війні проти України становлять уже понад 82 тисячі військових, 2 860 танків, 1 850 артилерійських систем та 208 засобів протиповітряної оборони.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 861 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 773 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1 850 (+11) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 208 (+2) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2) од,
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35) од,
  • спеціальної техніки ‒ 160 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявійна
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