Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 09:25
Українські захисники знищують окупантів. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Втрати Росії у війні проти України становлять уже понад 82 тисячі військових, 2 860 танків, 1 850 артилерійських систем та 208 засобів протиповітряної оборони.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 861 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 773 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1 850 (+11) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 208 (+2) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2) од,
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35) од,
  • спеціальної техніки ‒ 160 (+0) од.

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Росіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вибухи в Польщі: Дуда обговорив ситуацію зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки

інфографікаСитуація критична: Жителів Київщини готують до тривалих відключень електроенергії

Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України

Зеленський про ракети у Польщі: Це удар по колективній безпеці, треба діяти

Зеленський про ракетну атаку РФ: Це ляпас G20

У США підтверджують, що російські ракети перетинали територію Польщі, двоє загиблих - АР

Усі новини...
Росія
Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді – ОП
G20 все ж планує спільну заяву із засудженням російської агресії – ЗМІ
Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої
Останні новини
05:41
Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу – ЗМІ
05:20
Ворожий флот з Чорного моря загрожує 20 "Калібрами" – ОК "Південь"
04:38
Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії
04:14
оновленоТрамп подав заявку на висування у президенти США і звернувся до прихильників
03:40
ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси – командування
02:50
оновленоБайден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами через вибухи в Польщі
02:16
Дуда: у нас поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по Польщі
02:14
Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів біля кордону з Україною – прем’єр
02:08
На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА
01:46
Вибухи в Польщі: Байден запевнив Дуду в повній підтримці
Усі новини...