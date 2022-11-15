Россия уже потеряла в войне более 82 тысяч солдат
Вторник, 15 ноября 2022, 09:25
Потери России в войне против Украины составляют уже более 82 тысяч военных, 2 860 танков, 1 850 артиллерийских систем и 208 средств противовоздушной обороны.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 82 080 (+710) человек ликвидировано,
- танков – 2 861 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 5 773 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1 850 (+11) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средств ПВО – 208 (+2) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 511 (+2) ед,
- крылатых ракет – 399 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 351 (+35) ед,
- специальной техники – 160 (+0) ед.
Данные уточняются.
ВИДЕО ДНЯ