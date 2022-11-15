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Россия уже потеряла в войне более 82 тысяч солдат

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 09:25
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Потери России в войне против Украины составляют уже более 82 тысяч военных, 2 860 танков, 1 850 артиллерийских систем и 208 средств противовоздушной обороны.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 82 080 (+710) человек ликвидировано,
  • танков – 2 861 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 773 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 1 850 (+11) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средств ПВО – 208 (+2) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 511 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 399 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 351 (+35) ед,
  • специальной техники – 160 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: Росcиявойна
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