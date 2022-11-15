Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом войны

Президент Владимир Зеленский считает освободительную операцию украинских защитников в Херсоне переломным моментом в войне, указывающим на то, что победа будет за Украиной.

Источник: обращение Зеленского к участникам "Группы двадцати" (G20)

Детали: Зеленский отметил, что перед тем, как выступить на саммите Большой двадцатки, он вернулся из Херсона в Киев.

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Его описание символизма ситуации в Херсоне предшествовало 10 предложениям о достижении мира.

Прямая речь: "Херсон – один из самых важных городов юга нашей страны и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля. И вот Херсон уже свободен.

Что это значит? Эта освободительная операция наших сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще приходилось воевать ради нее.

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Это, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в ​​борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен".