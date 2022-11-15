Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом войны

Вторник, 15 ноября 2022, 08:31
Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом войны
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает освободительную операцию украинских защитников в Херсоне переломным моментом в войне, указывающим на то, что победа будет за Украиной.

Источник: обращение Зеленского к участникам "Группы двадцати" (G20)

Детали: Зеленский отметил, что перед тем, как выступить на саммите Большой двадцатки, он вернулся из Херсона в Киев.

Реклама:

Его описание символизма ситуации в Херсоне предшествовало 10 предложениям о достижении мира.

Прямая речь: "Херсон – один из самых важных городов юга нашей страны и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля. И вот Херсон уже свободен.

Что это значит? Эта освободительная операция наших сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще приходилось воевать ради нее.

ВИДЕО ДНЯ

Это, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в ​​борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: