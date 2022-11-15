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Патрушев вимагає прикрити засобами ППО важливі об'єкти в центрі Росії

Вівторок, 15 листопада 2022, 14:03

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев заявив, що треба посилити прикриття критично важливих об'єктів Центральної Росії, а також посилити боротьбу з партизанами в РФ.

Джерело: Микола Патрушев у Брянську на нараді з питань забезпечення безпеки у Центральному федеральному окрузі 15 листопада, РИА Новости

Пряма мова: "Слід вжити заходів щодо нарощування сил і засобів протиповітряної оборони та контрбатарейної боротьби з метою прикриття районів розташування критично важливих та потенційно небезпечних об'єктів".

Деталі: Крім того, Патрушев заявив, що останнім часом у Центральному окрузі, особливо у прикордонних регіонах, нібито активізувалася діяльність українських розвідувально-диверсійних груп та стали систематичними обстріли.

За його словами, "радикали та екстремісти" проникають до Росії для підривної діяльності та вчинення терактів, тому "відзначаються факти навмисного втручання у роботу об'єктів забезпечення життєдіяльності, включаючи транспортний та паливно-енергетичний комплекси".

Пряма мова: "У процесі проведення спеціальної військової операції збільшується кількість мігрантів. У зв'язку з цим прошу вжити заходів, спрямованих на виключення проникнення на територію округу членів законспірованих осередків екстремістських та терористичних організацій, учасників бойових дій на стороні України.

Особливу увагу приділити профілактиці протиправної діяльності у середовищі мігрантів та вимушених переселенців, своєчасно виявляти та усувати причини їх можливого залучення до заходів протестного характеру".

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Деталі: Патрушев також заявив, що летальна зброя, що постачається Україні, і бійці-іноземці є "пріоритетними цілями для Збройних сил Росії".

Він впевнений, що, "незважаючи на військову допомогу, що надається колективним Заходом українському режиму, визначені президентом Росії завдання спеціальної військової операції буде виконано".

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