Патрушев требует прикрыть средствами ПВО важные объекты в центре России

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что надо усилить прикрытие критически важных объектов Центральной России, а также ужесточить борьбу с партизанами в РФ.

Источник: Николай Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральном федеральном округе 15 ноября, РИА Новости

Прямая речь: "Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов".

Детали: Кроме того, Патрушев заявил, что в последнее время в Центральном округе, особенно в приграничных регионах, якобы активизировалась деятельность украинских разведывательно-диверсионных групп и стали систематическими обстрелы.

По его словам, "радикалы и экстремисты" проникают в Россию для подрывной деятельности и совершения терактов, поэтому "отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы".

Прямая речь: "В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действиях на стороне Украины.

Особое внимание уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев, своевременно выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера".

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Детали: Патрушев также заявил, что поставляемое Украине летальное оружие и бойцы-иностранцы являются "приоритетными целями для Вооруженных сил России".

Он уверен, что, "несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены".