Окупанти заявили, що їхня "адміністрація" залишила Нову Каховку

Окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки, що на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області".

Цьому передувало: 15 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що російські війська на Херсонщині відходять углиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

У вівторок вранці у пабліках ходили натяки про входження захисників України в Нову Каховку, але вони не знаходили підтвердження й могли бути частиною ІПСО.