Окупанти заявили, що їхня "адміністрація" залишила Нову Каховку
Вівторок, 15 листопада 2022, 13:13
Окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки, що на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.
Джерело: ТАСС
Дослівно: "Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області".
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Цьому передувало: 15 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що російські війська на Херсонщині відходять углиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.
У вівторок вранці у пабліках ходили натяки про входження захисників України в Нову Каховку, але вони не знаходили підтвердження й могли бути частиною ІПСО.