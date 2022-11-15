Оккупанты заявили, что их "администрация" покинула Новую Каховку
Вторник, 15 ноября 2022, 13:13
Оккупационная "администрация" выехала из Новой Каховки, что на левому берегу реки Днепр в Херсонской области.
Источник: ТАСС
Дословно: "Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области".
Реклама:
Этому предшествовало: 15 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска в Херсонской области отходят вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопасить себя от обстрелов ЗСУ.
Во вторник утром в пабликах ходили намеки на вхождение защитников Украины в Новую Каховку, но они не находили подтверждения и могли быть частью ИПСО.