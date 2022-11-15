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Оккупанты заявили, что их "администрация" покинула Новую Каховку

Елена РощинаВторник, 15 ноября 2022, 13:13

Оккупационная "администрация" выехала из Новой Каховки, что на левому берегу реки Днепр в Херсонской области.

Источник: ТАСС

Дословно: "Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области".

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Этому предшествовало: 15 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска в Херсонской области отходят вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопасить себя от обстрелов ЗСУ.

Во вторник утром в пабликах ходили намеки на вхождение защитников Украины в Новую Каховку, но они не находили подтверждения и могли быть частью ИПСО.

Темы: Херсонская областьвойнаконтрнаступлениедеоккупация
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