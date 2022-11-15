В Україні – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – по всій Україні оголошена повітряна тривога.
Джерело: Вілкул та Кім у Telegram, карта тривог
Пряма мова Кіма: "Ракети в повітрі. В укриття".
Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101".
Деталі: За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу, ракети запускають з Ту-95 з району російських міст Волгоград та Астрахань.
Вілкул додав, що, ймовірно, буде дві хвилі атак, а також, що цілі в Україні не відомі.
Оновлено: Спершу тривогу оголосили у 15 областях. Станом на 14:45 тривогу оголошено по всій території.
Передісторія:
- 13 листопада повітряну тривогу оголошували по всій материковій частині України двічі. Обидві тривоги тривали по 1,5 години.