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В Україні – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 13:41
В Україні – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети
Скриншот з alerts.in.ua

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – по всій Україні оголошена повітряна тривога.  

Джерело: Вілкул та Кім у Telegram, карта тривог

Пряма мова Кіма: "Ракети в повітрі. В укриття".  

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Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101".

Деталі: За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу, ракети запускають з Ту-95 з району російських міст Волгоград та Астрахань.

Вілкул додав, що, ймовірно, буде дві хвилі атак, а також, що цілі в Україні не відомі.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Спершу тривогу оголосили у 15 областях. Станом на 14:45 тривогу оголошено по всій території.  

 
скриншот alerts.in.ua

Передісторія: 

Теми: Миколаївська областьКривий Рігвійна
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