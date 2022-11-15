Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 14:41
Скриншот з alerts.in.ua

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – по всій Україні оголошена повітряна тривога.  

Джерело: Вілкул та Кім у Telegram, карта тривог

Пряма мова Кіма: "Ракети в повітрі. В укриття".  

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101".

Деталі: За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу, ракети запускають з Ту-95 з району російських міст Волгоград та Астрахань.

Вілкул додав, що, ймовірно, буде дві хвилі атак, а також, що цілі в Україні не відомі.

Оновлено: Спершу тривогу оголосили у 15 областях. Станом на 14:45 тривогу оголошено по всій території.  

ВІДЕО ДНЯ
 
скриншот alerts.in.ua

Передісторія: 

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Миколаївська областьКривий Рігвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

G20 у спільній заяві "більшістю" засудила війну РФ проти України

Директор ЦРУ під час ракетних ударів у вівторок був у Києві та зустрівся із Зеленським – ЗМІ

AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО

ISW повідомив, чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України

Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії

Усі новини...
Миколаївська область
СБУ закликала мешканців Херсонщини й Миколаївщини здавати колаборантів
Президент дав звання Героя розвіднику, який підняв прапор у Снігурівці
У Снігурівці на Миколаївщині окупанти влаштовували катівні, є братські могили – голова ОВА
Останні новини
11:22
За 8 місяців великої війни Україна відбила 1300 кібератак – Зеленський до G20
11:20
Падіння ракети у Польщі: Повітряні сили України будуть максимально сприяти розслідуванню
11:18
На звільнену Херсонщину повертається світло
11:09
Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні
11:00
Курс валют на 16 листопада: як гривня відреагувала на масований обстріл
10:53
СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно
10:45
Убитий на камеру боєць ПВК "Вагнер" добровільно пішов на обмін – Подоляк
10:43
ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі - ЗМІ
10:32
Заклади освіти на Київщині знову працюватимуть дистанційно
10:30
Як держава захищає людей від себе. Робочий день офісу омбудсмена під час війни
Усі новини...