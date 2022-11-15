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В Украине – тревога, главы ОВА сообщили, что Россия запускает ракеты

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 14:41
Скриншот из alerts.in.ua

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщили о массовом запуске ракет с территории России – по всей Украине объявлена воздушная тревога. 

Источник: Вилкул и Ким в Telegram, карта тревог 

Прямая речь Кима: "Ракеты в воздухе. В укрытие". 

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101".

Детали: По словам начальника военной администрации Кривого Рога, ракеты запускают с Ту-95 из района российских городов Волгоград и Астрахань.

Вилкул добавил, что, вероятно, будет две волны атак, а также, что цели в Украине не известны.

Обновлено: Сначала тревогу объявили в 15 областях. По состоянию на 14:45 тревога объявлена по всей территории. 

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скриншот alerts.in.ua

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Темы: Николаевская областьКривой Рогвойна
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