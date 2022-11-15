Ракетний удар по Київщині: опубліковано відео влучання
Вівторок, 15 листопада 2022, 17:43
Російська ракета впала в одному з населених пунктів Київщині, пошкоджено близько 10 будинків – поліція опублікувала відео влучання.
Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов Telegram
Пряма мова: "10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає".
Деталі: Нєбітов опублікував відео влучання ракети.
Відео влучання ракети на Київщині pic.twitter.com/zjsloYGcJw— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 15, 2022
Передісторія: Водночас внаслідок масованого ракетного удару росіян 15 листопада є влучання ракет у житлові будинки в центрі Києва. Станом на 17:30 відомо про щонайменше одного загиблого.