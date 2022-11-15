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Ракетний удар по Київщині: опубліковано відео влучання

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 листопада 2022, 17:43
Місце влучання, фото з Telegram очільника поліції Андрія Нєбітова

Російська ракета впала в одному з населених пунктів Київщині, пошкоджено близько 10 будинків – поліція опублікувала відео влучання.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов Telegram

Пряма мова: "10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає".

Деталі: Нєбітов опублікував відео влучання ракети.

 
 
 

Передісторія: Водночас внаслідок масованого ракетного удару росіян 15 листопада є влучання ракет у житлові будинки в центрі Києва. Станом на 17:30 відомо про щонайменше одного загиблого.

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Теми: Київська областьвійна
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