Ракетний удар по Київщині: опубліковано відео влучання

Російська ракета впала в одному з населених пунктів Київщині, пошкоджено близько 10 будинків – поліція опублікувала відео влучання.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов Telegram

Пряма мова: "10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає".

Деталі: Нєбітов опублікував відео влучання ракети.

Відео влучання ракети на Київщині pic.twitter.com/zjsloYGcJw — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 15, 2022

Передісторія: Водночас внаслідок масованого ракетного удару росіян 15 листопада є влучання ракет у житлові будинки в центрі Києва. Станом на 17:30 відомо про щонайменше одного загиблого.