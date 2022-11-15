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Ракетный удар по Киевской области: опубликовано видео попадания

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 ноября 2022, 17:43
Место попадания, фото из Telegram главы полиции Андрея Небитова

Российская ракета упала в одном из населенных пунктов Киевской области, повреждено около 10 домов – полиция опубликовала видео попадания.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов Telegram

Прямая речь: "10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає".

Детали: Небитов опубликовал видео падения ракети.

  
 
 

Предыстория: В то же время в результате массированного ракетного удара россиян 15 ноября есть попадание ракет в жилые дома в центре Киева. По состоянию на 17:30 известно о по меньшей мере одном погибшем.

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Темы: Киевская областьвойна
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