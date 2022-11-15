Ракетный удар по Киевской области: опубликовано видео попадания

Российская ракета упала в одном из населенных пунктов Киевской области, повреждено около 10 домов – полиция опубликовала видео попадания.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов Telegram

Прямая речь: "10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає".

Детали: Небитов опубликовал видео падения ракети.

Відео влучання ракети на Київщині pic.twitter.com/zjsloYGcJw — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 15, 2022

Предыстория: В то же время в результате массированного ракетного удара россиян 15 ноября есть попадание ракет в жилые дома в центре Киева. По состоянию на 17:30 известно о по меньшей мере одном погибшем.